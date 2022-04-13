"Доктор 24": йод

Йод – главный микроэлемент для щитовидки, отмечают специалисты. Почему у жителей мегаполисов часто возникает дефицит йода?

Кому нужно принимать йод для профилактики? И как с его помощью поддерживать в норме вес? Об этом – в программе "Доктор 24".