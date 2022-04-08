"Доктор 24": скрытые болезни

В эпоху COVID-19 у молодых людей с большой скоростью стали развиваться опасные болезни. Они долгое время вообще себя не проявляют, но могут сократить жизнь на 10–15 лет.

Что это за болезни? Как их заподозрить? Об этом – в программе "Доктор 24".