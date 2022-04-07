"Доктор 24": синдром сухого глаза

От синдрома сухого глаза страдает каждый третий человек среди молодежи, отмечают медики. Главная причина – использование гаджетов. Эта болезнь может привести к плохому зрению еще до 40 лет.

Как защититься от синдрома сухого глаза, но при этом не отказываться от гаджетов? Об этом – в программе "Доктор 24".