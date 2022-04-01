"Доктор 24": когда нельзя заниматься спортом

Существует целый ряд причин, по которым не просто можно, но и нужно пропустить тренировку. Когда занятия спортом могут привести к аритмии и нарушению работы почек?

Почему иногда из-за тренировок мышцы не укрепляются, а разрушаются? И можно ли заниматься во время ПМС и беременности? Об этом – в программе "Доктор 24".