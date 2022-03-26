"Доктор 24": биотин

Биотин – супер-витамин для женщин. Благодаря ему волосы растут крепкими и блестящими, ногти не ломаются, замедляется появление морщин, контролируется вес.

Где же содержится такой волшебный витамин женской красоты? Об этом – в программе "Доктор 24".