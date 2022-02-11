"Доктор 24": зимние прогулки в феврале

Что важно знать о зимних прогулках в феврале? Что будет, если зимой гулять без шапки?

Опасно ли есть снег и облизывать сосульки? Можно ли гулять во время простуды? И что делать, если язык прилип к качелям?

Об этом – в программе "Доктор 24".