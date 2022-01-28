"Доктор 24": мифы о здоровье позвоночника

Что делать, если болит спина: МРТ или сразу на массаж? Нужно ли удалять межпозвонковую грыжу, если у вас ее обнаружили?

Как правильно сидеть и как правильно поднимать тяжести, чтобы позвоночник остался здоров? Об этом – в программе "Доктор 24".