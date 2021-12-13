"Доктор 24": токсичность

Какие повседневные вещи содержат много токсинов?

Какие токсичные вещи мы используем ежедневно и даже не догадываемся об этом? Чем они могут быть опасны для здоровья? И что делать, чтобы токсины не навредили? Об этом – в программе "Доктор 24".