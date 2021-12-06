"Доктор 24": мифы о холестерине

Что важно знать сейчас, чтобы к 40 годам не появился атеросклероз? Правда ли, что у вегетарианцев холестерин всегда в норме?

Что поможет эффективно его снизить? И как почистить сосуды от излишков холестерина? Об этом – в программе "Доктор 24".