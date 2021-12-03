"Доктор 24": жар

Специалисты сообщили, что бросать в жар на холоде может из-за заболеваний щитовидной железы и рассеянного склероза.

Как понять, почему иногда становится очень жарко? В каких случаях нужно срочно обращаться к врачу? Об этом – в программе "Доктор 24".