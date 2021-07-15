"Доктор 24": летние продукты для укрепления иммунитета

Укрепляем иммунитет, чтобы не заболеть коронавирусом. Как это правильно делать летом?

Нужно есть особенные продукты. Именно сейчас их сезон. Они помогут сделать иммунитет крепче и снизят риск заболевания. Об этом – в программе "Доктор 24".