"Доктор 24": характер и здоровье

Как характер влияет на здоровье? Какие болезни грозят меланхоликам, а какие – холерикам?

У кого выше риск заболеть коронавирусом, а у кого чаще возникает язва? И люди с каким темпераментом болеют реже остальных? Об этом – в программе "Доктор 24".