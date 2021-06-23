"Доктор 24": головная боль

Почему болит голова? Одна из самых частых причин – это головная боль напряжения.

Почему она возникает? Опасна ли такая боль? Можно ли ее терпеть? И какие обезболивающие помогут с ней справиться эффективнее всего? Об этом – в программе "Доктор 24".