"Доктор 24": насморк из-за сосудосуживающих капель

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Насморк из-за сосудосуживающих капель – почему он возникает? И какие способы лечения медикаментозного ринита рекомендуют врачи? Об этом – в программе "Доктор 24".