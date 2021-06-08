"Доктор 24": укачивание

Специалисты отмечают, что 70% людей страдают от укачивания в самолетах, машинах, на кораблях и аттракционах. Почему одних укачивает, а других нет?

Какие правила нужно соблюдать, чтобы избавиться от укачивания? Об этом – в программе "Доктор 24".