"Московский патруль": В столице был ограблен цветочный магазин

Гость Москвы ограбил цветочный магазин на Комсомольском проспекте, чтобы подарить розы своей возлюбленной.

Как видно из записи, сделанной камерой видеонаблюдения, преступник, размахивая оружием, убеждает торговца подобрать ему букет посимпатичнее.

Однако продавец запомнил нападавшего, сообщил в полицию и указал приметы злоумышленника. Вскоре подозреваемого задержали рядом с домом, где жила девушка, ради которой он и ограбил цветочный магазин.