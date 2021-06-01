"Доктор 24": мифы и правда о родинках

Юлиан Капицин проконсультировался с экспертами и узнал все о здоровье.

Какие родинки могут переродиться в раковую опухоль? Опасна ли травмированная родинка? И у кого особенно повышен риск меланомы из-за родинок? Об этом – в программе "Доктор 24".