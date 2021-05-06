"Доктор 24": дорогие удовольствия

Блогер Алена Рабинович проконсультировалась с экспертами и составила список полезных продуктов.

Чем полезны самые дорогие закуски – черная икра, крабы, устрицы? Стоит ли тратить на них деньги, чтобы стать здоровее? Об этом – в программе "Доктор 24".