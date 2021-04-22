"Доктор 24": бобовые

Нут, чечевица, горох и фасоль – чем полезны эти бобовые продукты? Что лучше есть тем, кто занимается фитнесом, хочет замедлить старение кожи и поседение волос?

И какие бобовые не вызывают метеоризм? Об этом – в программе "Доктор 24".