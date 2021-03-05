"Доктор 24": волосы

Красивые и блестящие волосы – мечта каждой девушки. Но после зимы волосы ослаблены, они секутся и выпадают.

Что делать, если шампуни, маски и даже процедуры не помогают? Выясняем с врачом-трихологом. Об этом – в программе "Доктор 24".