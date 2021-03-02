"Доктор 24": продукты для увлажнения кожи

Сухая кожа стала проблемой многих жителей мегаполиса. Что делать, если увлажняющие кремы не помогают? Как вернуть коже здоровый вид без применения "инъекций красоты"?

Помогут специальные продукты. Доказано учеными! Об этом – в программе "Доктор 24".