"Доктор 24": страшные сны

Блогер Анна Арутюнова отправилась к докторам, чтобы ответить на самые главные вопросы о здоровье.

О каких болезнях могут предупреждать страшные сны? Когда кошмары появляются на фоне приема лекарств? Об этом – в программе "Доктор 24".