"Доктор 24": протеиновые батончики

Протеиновые батончики – точно ли это полезный перекус? Кому их можно есть?

Когда они помогут похудеть, а когда, наоборот, приведут к набору веса? И на что нужно обращать внимание при покупке таких батончиков? Об этом – в программе "Доктор 24".