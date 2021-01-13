"Доктор 24": вечерние правила для похудения

Праздники закончились, а лишние килограммы остались. Как от них избавиться? Пять шагов, которые нужно сделать вечером сегодня, чтобы похудеть завтра.

И как связаны темные шторы в спальне и лишний вес? Об этом – в программе "Доктор 24".