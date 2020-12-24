"Доктор 24": новогодние травмы

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Фейерверки, бенгальские огни – чем грозят и как оказать первую помощь при ожогах? Какие ошибки допускают люди при оказании помощи? Об этом – в программе "Доктор 24".