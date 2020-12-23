"Доктор 24": холодец

Блогер Алена Рабинович проконсультировалась с экспертами и составила список полезных продуктов.

Холодец и заливное – чем эти новогодние блюда друг от друга отличаются? Из какого мяса их лучше всего готовить холодец? Об этом – в программе "Доктор 24".