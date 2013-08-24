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24 августа 2013, 22:13

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В Ступинском районе построена автодорога к 4-м садовым товариществам

В Ступинском районе построена автодорога к 4-м садовым товариществам

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В Ступинском районе Московской области завершили строительство двухкилометровой автодороги сразу к четырем садовым товариществам, а также строительство электроподстанции. Участки здесь получали москвичи, в основном льготники - ветераны войн, ликвидаторы аварий. Все работы идут за счет столичного бюджета.

С дачниками Ступинского района встретился Сергей Собянин.

Также по их просьбам в ближайшее время рядом с садовыми товариществами организуют работу аптечного пункта и сделают летний водопровод.

Все это касается четырех садовых товариществ - это почти 800 дачных участков, где отдыхает более 4 тысяч москвичей.
строительство Алексей Вершинин новости Николай Дубинин садовые товарищества Сергей Собянин
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