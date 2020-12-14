"Доктор 24": орехи

Блогер Алена Рабинович проконсультировалась с экспертами и составила список полезных продуктов.

Как орехи влияют на здоровье? Какой орех улучшает работу мозга? И какой помогает нормализовать уровень холестерина? Об этом – в программе "Доктор 24".