"Доктор 24": массаж

Блогер Анна Арутюнова отправилась к докторам, чтобы ответить на самые главные вопросы о здоровье.

Как выбрать массаж, который подходит при боли в спине? И часто ли можно ходить на эту процедуру? Об этом – в программе "Доктор 24".