"Доктор 24": витамины

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Кому принимать витамины не обязательно? Для кого они могут быть опасны? И почему в наше время особенно важно не допускать дефицита витамина D? Об этом – в программе "Доктор 24".