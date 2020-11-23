"Доктор 24": продукты-антидепрессанты

Блогер Алена Рабинович проконсультировалась с экспертами и составила список полезных продуктов.

Как уменьшить стресс в условиях большого города? Как успокоиться, если вы много учитесь и работаете, но мало отдыхаете? Об этом – в программе "Доктор 24".