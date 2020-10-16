"Доктор 24": Боремся с бессонницей

Бессонница бывает у каждого человека, но если она длится уже несколько дней, то может стать хронической, рассказали медики.

Что нужно делать, чтобы быстро засыпать, крепко спать и просыпаться бодрым и энергичным? Об этом – в программе "Доктор 24".