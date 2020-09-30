"Доктор 24": скрытые признаки проблем с кишечником

По словам специалистов, боль, вздутие живота, тяжесть и метеоризм – стандартные признаки проблем с кишечником. Однако иногда он страдает, но не сообщает об этом.

Как вовремя распознать, что кишечнику нужна помощь? Об этом – в программе "Доктор 24".