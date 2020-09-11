"Доктор 24": усталость глаз

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Врачи говорят, что от монитора и гаджетов устают глаза. Когда нужно просто выспаться, а когда пора обратиться к врачу? Об этом – в программе "Доктор 24".