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Доктор 24
Доктор 24
Люди, родившиеся в ХХI веке, в среднем будут жить 100-110 лет! Такой прогноз дают учёные-геронтологи! Но для этого нужен чек-ап организма с молодости! Видеоблог "Доктор 24" изучает самые популярные интернет запросы о здоровье от современной молодежи. Блогеры Алёна Рабинович, Мария Пшеничная, Юлиан Капицын погружаются в каждую тему, анализируют её с самыми продвинутыми врачами Москвы, и помогают будущим долгожителем отличить правду о здоровье от фейков. Сколько пить кофе, чтобы защитить сердце? Йога или пилатес – какая гимнастика поможет сохранить красоту? Витамины для молодых и активных – где их найти? Личный интерес блогеров к здоровому образу жизни доведет все расследования до конца, ведь они сами хотят знать ответы на ваши вопросы.
"Доктор 24": какие продукты помогут бросить курить
16:00
14:00
08 июля, 16:00
"Доктор 24": потеря равновесия
08 июля, 14:00
"Доктор 24": мифы об антиоксидантах
07 июля, 16:00
"Доктор 24": продукты от молочницы
06 июля, 16:00
"Доктор 24": характер и здоровье
06 июля, 14:00
05 июля, 16:00
05 июля, 14:00
"Доктор 24": выбираем растительное масло
02 июля, 16:00
"Доктор 24": необычные причины изжоги
02 июля, 14:00
"Доктор 24": полезное мороженое
01 июля, 16:00
01 июля, 14:00
"Доктор 24": холестерин и глюкоза
30 июня, 18:00
30 июня, 16:55
"Доктор 24": какие продукты помогут сохранить молодость
29 июня, 16:00
"Доктор 24": анализы крови на дефицит витаминов
29 июня, 14:00
"Доктор 24": холодные и полезные супы
28 июня, 16:00
"Доктор 24": охлаждаемся во время жары
28 июня, 14:00
25 июня, 16:00
"Доктор 24": ежедневная абузусная головная боль
25 июня, 14:00
24 июня, 14:00
24 июня, 11:50
23 июня, 16:00
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