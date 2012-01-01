Доктор 24

Доктор 24

Люди, родившиеся в ХХI веке, в среднем будут жить 100-110 лет! Такой прогноз дают учёные-геронтологи! Но для этого нужен чек-ап организма с молодости! Видеоблог "Доктор 24" изучает самые популярные интернет запросы о здоровье от современной молодежи. Блогеры Алёна Рабинович, Мария Пшеничная, Юлиан Капицын погружаются в каждую тему, анализируют её с самыми продвинутыми врачами Москвы, и помогают будущим долгожителем отличить правду о здоровье от фейков. Сколько пить кофе, чтобы защитить сердце? Йога или пилатес – какая гимнастика поможет сохранить красоту? Витамины для молодых и активных – где их найти? Личный интерес блогеров к здоровому образу жизни доведет все расследования до конца, ведь они сами хотят знать ответы на ваши вопросы.