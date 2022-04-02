"The Сity. Говорим": интервью с Ольгой Дворецкой

Продюсер NFT, куратор выставок Ольга Дворецкая стала гостем программы "The Сity. Говорим".

Эксперт рассказала ведущему Дмитрию Быкову, ждет ли Россию бум NFT и отразится ли реальный кризис на ценности цифрового искусства в стране.