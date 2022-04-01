В эфире программы "The City. Говорим" – интервью с Кирой Юхтенко.

С экспертом по инвестициям пообщался ведущий Дмитрий Быков.

Куда вкладывать деньги, если они есть? Недвижимость или драгоценные камни? Искусство или акции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

