"The City. Говорим": интервью с Нино Нинидзе

Актриса стала Нино Нинидзе гостем программы "The City. Говорим".

В беседе с ведущей Алисой Муравьевой она рассказала о том, как и зачем актриса кует из себя светскую львицу, а также как ковать, когда всюду "Омикрон".

Об этом – в "The City. Говорим".