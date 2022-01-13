"The city. Говорим": интервью с певицей Palina

В эфире программы "The City. Говорим" – интервью с участницей X-Фактора певицей Palina.

Можно ли музыканту прославиться с помощью сериалов? Как передать настроение целого фильма всего одной песней?

С артисткой пообщался ведущий Александр Богуславск.