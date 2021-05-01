В эфире программы "The City. Говорим" – интервью с Ярославом Андреевым, который также известен под псевдонимом Эльф-Торговец. Он является владельцем агентств по продвижению блогеров.

Андреев расскажет, как в 20 лет зарабатывать миллионы на TikTok.