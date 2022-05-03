"Познавательный фильм": "Я волонтер"

Блогер без комплексов Евгения Поплавская спустится на самое дно жизни, чтобы помочь тем, кто оказался там не по своей воле.

Во второй серии вместе с фондом "Ночлежка" она отправится на Ярославский вокзал, чтобы накормить огромную толпу тех, кто выбрал жизнь на улице, подстрижет всех бездомных, разнесет еду одиноким старикам и будет искать потерявшихся детей. И решит для себя – быть волонтером – это пустая трата времени или благороднейшее из занятий? Кто эти люди, что готовы протянуть руку помощи, не ожидая ничего взамен? Об этом – в программе "Познавательный фильм".