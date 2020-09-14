"Познавательный фильм": "Москва. Транспорт в будущее"

К 2030 году в Москве планируют заменить все дизельные автобусы на электрические. За каким общественным транспортом будущее? Как пандемия коронавируса повлияла на транспортную стратегию столицы?

Может ли искусственный интеллект регулировать транспортные потоки мегаполиса? И какие сервисы упрощают наше передвижение по городу? Об этом – в программе "Познавательный фильм".