"Городовой": Уличное освещение

На сегодня в Москве уличным освещением оборудованы около 20 тысяч дворов. В общей сложности в них установлены более 110 тысяч фонарей. При этом некоторые москвичи уверяют, что им категорически не хватает света во дворе.

Один из таких дворов находится в самом центре Москвы - у "Чистых прудов". Во дворе по улице Жуковского совершенно отсутствует освещение, жителям по-вечерам страшно возвращаться домой. А возле дома по улице Толбухина (ЗАО) свет есть, но перед подъездами его недостаточно. Куда обращаться жителям, чтобы наладить освещение придомовой территории, кто за него отвечает – районные власти или городские организации,- как в этой ситуации помогает портал "Наш город" - в программе "Городовой".