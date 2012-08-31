"Городовой": Уличное освещение

31 августа 2012, 10:08
На сегодня в Москве уличным освещением оборудованы около 20 тысяч дворов. В общей сложности в них установлены более 110 тысяч фонарей. При этом некоторые москвичи уверяют, что им категорически не хватает света во дворе.
Один из таких дворов находится в самом центре Москвы - у "Чистых прудов". Во дворе по улице Жуковского совершенно отсутствует освещение, жителям по-вечерам страшно возвращаться домой. А возле дома по улице Толбухина (ЗАО) свет есть, но перед подъездами его недостаточно. Куда обращаться жителям, чтобы наладить освещение придомовой территории, кто за него отвечает – районные власти или городские организации,- как в этой ситуации помогает портал "Наш город" - в программе "Городовой".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: