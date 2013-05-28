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Новости

28 мая 2013, 22:00

"Городовой": Нужно ли устанавливать счетчики учета потребления воды

"Городовой": Нужно ли устанавливать счетчики учета потребления воды

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В программу "Городовой" обратился москвич Алексей Дианов. Он прочитал, что до июля этого года все собственники квартир должны в обязательном порядке установить индивидуальные приборы учета потребления воды. Однако он не хочет устанавливать ИПУ, поскольку в ванной у него был ремонт, на стенах дорогая плитка, чтобы поставить счетчики, придется ее ломать. Москвич задает вопросы: кто оплатит ему восстановление плитки, какие ему грозят санкции в том случае, если он все-таки не станет устанавливать прибор учета?
Программа: Городовой
счетчики программы Сергей Носачев архив
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