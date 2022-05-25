"Рейд": дежурство с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии ЗАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками социального патруля.

Ведущий Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй – проверки документов нарушителя ПДД, выезда на срабатывание тревожной кнопки в детском саду, проверки вызова о взломе банкомата.

