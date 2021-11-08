"Рейд": дежурство с сотрудниками ДПС ЮВАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ДПС ЮВАО.

Ведущая Хильда Кармен стала очевидцем нескольких историй: ДТП во дворе дома, авария с участием каршеринга и микроавтобуса, ДТП на парковке.