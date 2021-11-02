"Рейд": дежурство с сотрудниками ДПС ЗАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ДПС ЗАО.

Ведущая Хильда Кармен стала очевидцем нескольких историй: машина каршеринга попала в ДТП, авария во дворе дома и ДТП с участием такси.