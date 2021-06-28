"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС ЦАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ППС ЦАО Москвы.

Ведущий Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй: конфликт матери с сыном и распитие спиртных напитков в общественных местах.