"Рейд": дежурство с экипажем ДПС САО

Ведущий Дмитрий Козачинский вышел на дежурство с экипажем ДПС САО по Москве.

Во время выезда сотрудники поработают на ДТП с участием дорогой иномарки, помогут байкерам и разберут несколько мелких аварий. Подробнее – в программе "Рейд".