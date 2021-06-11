"Рейд": дежурство с сотрудниками ЦОДД

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ЦОДД.

Ведущий Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй: поломка грузовика, столкновение внедорожника и легковушки, авария с участием автомобиля каршеринга.

